ईरान में तीन दिन का राष्ट्रीय शोक, कई शहरों में निकाले जाएंगे जुलूस, जानें वजह

ईरान के सरकारी चैनल IRIB से बातचीत में तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली-जादेह ने बताया कि अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में तेहरान, क़ोम और मशहद में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि जुलूस निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल तेहरान में होने वाला मुख्य कार्यक्रम 24 घंटे से अधिक समय तक चल सकता है। प्रशासन इस आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, यह घोषणा खामेनेई के निधन के कई महीनों बाद की गई है। आमतौर पर इस्लामी परंपराओं में अंतिम संस्कार जल्द किया जाता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने पहले इसे टालने का फैसला किया था। अब सरकार तीन दिनों तक चलने वाले भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी कर रही है।