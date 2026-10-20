Iran US conflict: ईरान-अमेरिका टकराव के बीच समुद्री संचार नेटवर्क पर खतरा, यमन-गाजा में जानलेवा हमले

अब होर्मुज की बात करें तो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेब्बी ने खुलकर धमकी दी है। अगर अमेरिकी हमले ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं तो होर्मुज जलडमरूमध्य में समंदर के नीचे बिछी संचार केबलों को निशाना बनाया जाएगा। ये धमकी इसलिए डराने वाली है क्योंकि यही केबलें दुनिया भर की इंटरनेट, डेटा ट्रांसफर और दूरसंचार व्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर ये केबल कट गईं तो सिर्फ कुछ देशों का नुकसान नहीं होगा। पूरा डिजिटल सिस्टम और कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। ऊपर से, होर्मुज वैसे भी तेल की सप्लाई के लिए जरूरी रास्ता है। यहां तनातनी बढ़ी तो एनर्जी सप्लाई से लेकर जहाजरानी तक हर चीज महंगी पड़ जाएगी।