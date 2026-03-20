बेहाल हुआ पाकिस्तान! तेल संकट से टूटी कमर, उठाए सख्त कदम

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जनता से अपील की है कि वे फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें। लोगों को कार पूलिंग अपनाने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि देश को हर संभावित संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को देशभर की स्थिति पर नजर रखने और नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि प्रांतों से भी पेट्रोलियम खपत में कटौती करने को कहा गया है।