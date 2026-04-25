अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरानी विदेश मंत्री का आ गया बयान, बोले- ‘हम बात नहीं करना चाहते’, पाकिस्तान से हो गए रवाना, क्या होगा अमेरिका का रुख?

Iran US Talks: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच शनिवार को एक पल के लिए ऐसा लगा था कि शायद बातचीत की कोई राह निकल सकती है। लेकिन अब वो उम्मीद भी ठंडी पड़ती दिख रही है। हालात फिर वहीं आकर खड़े हो गए हैं। अनिश्चितता और कूटनीतिक खींचतान के बीच। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। मकसद साफ था, अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के जरिए बातचीत का रास्ता तलाशना। पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा था, क्योंकि ईरान सीधे अमेरिका से बात करने के मूड में नहीं है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल बिना अमेरिकी पक्ष के पहुंचे ही इस्लामाबाद से रवाना हो गया। यानी जिस बातचीत की उम्मीद थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरानी के विदेश मंत्री ने भी बातचीत से मना कर दिया है।