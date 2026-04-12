Iran US Talks: अब शुरू होगा असली युद्ध! बड़ा संदेश देकर अमेरिका वापस लौटे जेडी वेंस

Iran US Talks: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रहे शांति वार्ता आखिरकार खत्म हो गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चली लंबी शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। करीब 21 घंटे तक चली इस बातचीत से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अंत में दोनों पक्ष किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सके। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि बातचीत का नतीजा निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी ईमानदारी के साथ इस वार्ता में शामिल हुआ था, लेकिन ईरान उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वेंस ने कहा कि यह सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदायक स्थिति है। उन्होंने यह भी बताया कि अब वे वापस संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी जानकारी देंगे।