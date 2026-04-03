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ईरान ने कसम खाई- ‘खून का बदला खून’, इन 8 ठिकानों पर हमले का बना लिया है फुल प्लान

B1 Bridge Attack: ईरान के करज शहर के पास स्थित बी1 ब्रिज पर अमेरिका-इजराइल की ओर से शक्तिशाली एयरस्ट्राइक हुई। यह नया पुल तेहरान और करज को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन इसी साल बाद में होने वाला था।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 03, 2026

Iran Revenge List

Iran Revenge List

Iran Revenge List: ईरान ने अमेरिका-इजराइल के हमले का बदला लेने की ठान ली है। करज के बी1 ब्रिज पर हुए घातक हमले के बाद ईरानी मीडिया ने खाड़ी क्षेत्र और जॉर्डन में 8 प्रमुख पुलों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें संभावित निशाना बनाया जा सकता है। फार्स न्यूज एजेंसी ने यह लिस्ट जारी की, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़ी मानी जाती है।

अमेरिका-इजराइल ने उड़ाया अल्बोर्ज ब्रिज

ईरान के करज शहर के पास स्थित बी1 ब्रिज पर अमेरिका-इजराइल की ओर से शक्तिशाली एयरस्ट्राइक हुई। यह नया पुल तेहरान और करज को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन इसी साल बाद में होने वाला था। हमले में कम से कम 8 आम नागरिक मारे गए और 95 अन्य घायल हो गए। कई लोग प्रकृति दिवस (नेचर डे) मनाने के लिए पुल के नीचे और नदी किनारे इकट्ठा हुए थे, तभी हमला हो गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, यह संघर्ष की शुरुआत (28 फरवरी) के बाद पहला मौका था जब किसी सिविलियन संरचना को निशाना बनाया गया।

अल्बोर्ज ब्रिज का बदला लेने को बेताब ईरान

ईरान ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। फार्स न्यूज ने बताया कि कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और जॉर्डन में स्थित कई पुल अब ईरानी सैन्य कार्रवाई के संभावित लक्ष्य हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने हमले की निंदा करते हुए कहा, 'सिविलियन संरचनाओं, यहां तक कि अधूरे पुलों पर हमला ईरानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह सिर्फ दुश्मन की हार और नैतिक पतन को दर्शाता है। हर पुल और इमारत और मजबूत बनकर लौटेगी, लेकिन अमेरिका की विश्वसनीयता कभी नहीं लौटेगी।

ईरान की राजदूतावास ने भी न्यूजीलैंड में पोस्ट किया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश-यह सिर्फ हताश हारने वाले का काम है।

ईरान की हिट-लिस्ट में ये 8 ठिकाने शामिल हैं:

  • शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ब्रिज – कुवैत
  • किंग फहद कॉजवे – सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला
  • शेख जायद ब्रिज – यूएई
  • अल मकता ब्रिज – यूएई
  • किंग हुसैन ब्रिज – जॉर्डन
  • दामिया ब्रिज – जॉर्डन
  • शेख खलीफा ब्रिज – जॉर्डन
  • अब्दौन ब्रिज – जॉर्डन

ये पुल क्षेत्र की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का हिस्सा हैं। ईरान का कहना है कि बी1 ब्रिज पर हुए हमले के बदले में ये लक्ष्य वैध हो गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना ने ईरान में बचे हुए को नष्ट करना भी शुरू नहीं किया है। अगले पुल, फिर बिजली संयंत्र। उन्होंने कहा कि ईरान की लीडरशिप को जल्दी से कुछ करना होगा।

क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। कुवैत के मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जहां आग लग गई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सऊदी अरब ने सात ड्रोनों को मार गिराया। ईरान का दावा है कि उसने मध्य ईरान में दूसरा अमेरिकी एफ-35 जेट गिराया है।

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Updated on:

03 Apr 2026 04:39 pm

Published on:

03 Apr 2026 04:33 pm

Hindi News / World / ईरान ने कसम खाई- ‘खून का बदला खून’, इन 8 ठिकानों पर हमले का बना लिया है फुल प्लान

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