ईरान ने कसम खाई- ‘खून का बदला खून’, इन 8 ठिकानों पर हमले का बना लिया है फुल प्लान

ईरान के करज शहर के पास स्थित बी1 ब्रिज पर अमेरिका-इजराइल की ओर से शक्तिशाली एयरस्ट्राइक हुई। यह नया पुल तेहरान और करज को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन इसी साल बाद में होने वाला था। हमले में कम से कम 8 आम नागरिक मारे गए और 95 अन्य घायल हो गए। कई लोग प्रकृति दिवस (नेचर डे) मनाने के लिए पुल के नीचे और नदी किनारे इकट्ठा हुए थे, तभी हमला हो गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, यह संघर्ष की शुरुआत (28 फरवरी) के बाद पहला मौका था जब किसी सिविलियन संरचना को निशाना बनाया गया।