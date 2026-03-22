ईरान युद्ध के बीच नेतन्याहू ने दुनिया भर से मांगी बड़ी मदद, अचानक इजराइल को क्या हुआ?

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ बीच युद्ध में दुनिया भर से बड़ी मदद मांगी है। नेतन्याहू ने दुनिया से अमेरिका-इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान आम लोगों को निशाना बना रहा है।