‘थैंक्यू इंडिया’, ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइल के ऊपर भारतीयों के लिए लिखा खास संदेश

ईरान की एयरोस्पेस फोर्स ने इजरायल पर यह मिसालइलें दागी थी। इनमें भारत, पाकिस्तान, स्पेन और जर्मनी समेत कुछ अन्य देशों के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए थैंक्यू लिखा गया था। ईरान के इस नए कदम ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ईरान के इस कदम को उसके सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 (Operation True Promise 4) का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें, ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह 83वीं वेव थी, जिसमें इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें अशदोद के ऑयल स्टोरेज, मोदिइन के सैन्य ठिकाने और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस शामिल हैं।