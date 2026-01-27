जल्लाद मां: महिला ने किया अपनी 4 साल की बच्ची का यौन शोषण, फिर भाई के सामने परोस दिया

पुलिस ने अदालत को बताया कि जब बच्ची का मामा उसका बलात्कार कर रहा था, तब बच्ची की मां सब कुछ देखती रही। उसने अपनी भाई को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार बच्ची का यौन शोषण किया गया। वारदात जनवरी 2001 से मार्च 2003 के बीच हुई। मां खुद भी अपनी बच्ची का यौन शोषण करती रही। इस मामले में एक तीसरा आरोपी भी था, लेकिन बाद में उस पर लगे आरोप हटा लिए गए। घटना के समय पीड़िता बहुत छोटी थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बता पाई। जब वह होश संभालने की उम्र में पहुंची तब उसने अपनी मां और मामा की करतूत को दुनिया के सामने लाने का फैसला लिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्जा कराई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।