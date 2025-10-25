सपनों के दौरान क्या दिमाग जागा होता है? रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

मानव दिमाग के रहस्यों को समझने की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी पहल की है। अलग-अलग देशों के न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम ने पहली बार नींद और सपनों के दौरान दिमाग की गतिविधि का सबसे बड़ा ओपन एक्सेस डेटाबेस तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है 'ड्रीम'। इस डेटाबेस में 500 से ज़्यादा लोगों पर की गई 20 रिसर्चों की जानकारी है। पहली बार इस डेटाबेस ने यह साबित किया है कि सपने सिर्फ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही नहीं आते, जैसा पहले माना जाता था। यह वह स्थिति होती है जब नींद में आंखें पलकों के नीचे तेज़ी से इधर-उधर घूमती हैं, लेकिन शरीर लगभग स्थिर रहता है।