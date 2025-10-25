Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सपनों के दौरान क्या दिमाग जागा होता है? रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

क्या आपने भी कभी इस बारे में सोचा है कि सपनों के दौरान क्या दिमाग जागा हुआ होता है या सोया हुआ? वैज्ञानिक अब इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 25, 2025

Sleeping person

Sleeping person (Representational Photo)

मानव दिमाग के रहस्यों को समझने की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी पहल की है। अलग-अलग देशों के न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम ने पहली बार नींद और सपनों के दौरान दिमाग की गतिविधि का सबसे बड़ा ओपन एक्सेस डेटाबेस तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है 'ड्रीम'। इस डेटाबेस में 500 से ज़्यादा लोगों पर की गई 20 रिसर्चों की जानकारी है। पहली बार इस डेटाबेस ने यह साबित किया है कि सपने सिर्फ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही नहीं आते, जैसा पहले माना जाता था। यह वह स्थिति होती है जब नींद में आंखें पलकों के नीचे तेज़ी से इधर-उधर घूमती हैं, लेकिन शरीर लगभग स्थिर रहता है।

इस दौरान दिमाग होता है बहुत सक्रिय

रिसर्चों में पता चला कि इस दौरान दिमाग बहुत सक्रिय होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि गहरी और शांत नींद के दौरान भी लोग सपने देखते हैं। इस दौरान दिमाग की विद्युत तरंगें गहरी नींद जैसी न होकर, जागृत अवस्था जैसी दिखाई दीं, जैसे कि दिमाग आधा जागा हुआ हो।

एआई की मदद से पता लगाया कि...

वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेंलिजेंस (एआई) की मदद से यह भी पता लगाया कि किस समय व्यक्ति सपना देख रहा था। मशीन लर्निंग मॉडल इस दौरान दिमाग की गतिविधि देखकर यह सटीकता से अनुमान लगा सकते थे कि उस पल व्यक्ति सपने में था या नहीं। कुल 13 देशों के 37 संस्थानों के 53 वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया।

दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए साझा मंच

'ड्रीम' प्रोजेक्ट इंसानों की नींद और चेतना को समझने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह डेटाबेस इसलिए भी खास है क्योंकि अब वैज्ञानिकों के पास एक मानकीकृत और साझा मंच है, जिससे अलग-अलग प्रयोगशालाओं के डेटा को एक ही प्रारूप में देखा और विश्लेषित किया जा सकता है। इससे यह समझना आसान होगा कि दिमाग की कौनसी गतिविधियाँ सपनों और चेतना से जुड़ी हैं। यह डेटाबेस मोनाश यूनिवर्सिटी के ब्रिजस प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल है।

ये भी पढ़ें

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी: दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से…
विदेश
Patient taking medicines

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

science news

world news

World News in Hindi

Published on:

25 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / World / सपनों के दौरान क्या दिमाग जागा होता है? रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारतीय नर्स ने सिंगापुर के अस्पताल में की व्यक्ति से छेड़छाड़, 14 महीने की हुई जेल और पड़ेंगे 2 कोड़े

Behind bars
विदेश

सूअर का लिवर इंसान में प्रत्यारोपित, 171 दिन तक जीवित रहा मरीज

Surgery
विदेश

एक साल तक फ्लैट में पड़ी रही युवती की लाश, ChatGPT से मिले मैसेज से खुला राज़

विदेश

UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

UK Stepfather Derek Martin Murder Conviction
विदेश

अंतरिक्ष में हैरतअंगेज टकराव: Nasa Spacecraft और रहस्यमयी धूमकेतु में आमना-सामना

Interstellar Comet Encounter
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.