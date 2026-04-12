‘कुर्द नागरिकों का नरसंहार कर रहे एर्दोगन’, इजरायल ने तुर्किए के राष्ट्रपति पर लगाए गंभीर आरोप

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। वे ईरान के आतंकी शासन को समर्थन दे रहे हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पोस्ट पर कहा- मेरे नेतृत्व में इजरायल, ईरान के आतंकी शासन और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, जबकि एर्दोगन उन्हें समर्थन देते हैं। वे अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार करते हैं। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है।