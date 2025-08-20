इज़रायल करेगा गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा, रक्षा मंत्री ने सेना के प्लान को दी मंजूरी

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है और इस वजह से तबाही मचने का सिलसिला भी बरकरार है। इज़रायली हमलों में 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। युद्ध पर सीज़फायर लागू करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। लगातार हो रहे इज़रायली हमलों से गाज़ा में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने अपनी सेना के एक बड़े प्लान को मंजूरी दे दी है।