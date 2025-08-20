इज़रायल करेगा गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा, रक्षा मंत्री ने सेना के प्लान को दी मंजूरी

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है और इस वजह से तबाही मचने का सिलसिला भी बरकरार है। इज़रायली हमलों में 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। युद्ध पर सीज़फायर लागू करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। लगातार हो रहे इज़रायली हमलों से गाज़ा में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने अपनी सेना के एक बड़े प्लान को मंजूरी दे दी है।
इज़रायली रक्षा मंत्री काट्ज़ ने गाजा सिटी (Gaza City) पर कब्ज़ा करने के सेना के प्लान को मंज़ूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने आज, बुधवार, 20 अगस्त को इसकी पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए इस फैसले पर मुहर लगाई। कुछ दिन पहले इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी सेना को प्लान बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था।
गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए इज़रायली सेना करीब 60 हज़ार रिज़र्व सैनिकों बुलाएगी, जिससे जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सके। रक्षा मंत्री काट्ज़ ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है।