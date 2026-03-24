ईरान-इजरायल संघर्ष: ‘दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके ही लौटेंगे’ जानिए किस देश ने खाई कसम?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जा करने की कसम खाई है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात कही है। इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने स्पष्ट किया कि सेना जल्द ही लिटानी नदी तक पूरे इलाके का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी, जिससे देश की उत्तरी सीमा की सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी। एक सैन्य कमान केंद्र के दौरे के दौरान काट्ज ने बताया कि लिटानी नदी पर बने 5 प्रमुख पुलों को इजरायल ने नष्ट कर दिया है। काट्ज ने दावा किया कि इन पुलों का इस्तेमाल हिज्बुल्लाह आतंकियों और हथियारों की आवाजाही के लिए किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल सेना अब शेष पुलों और पूरे सुरक्षा क्षेत्र पर नियंत्रण सुनिश्चित करेगी।