इज़रायली सेना को मिली कामयाबी, हिज़बुल्लाह के सीनियर कमांडर हसन मोहम्मद बशीर को उतारा मौत के घाट

इज़रायली सेना ने लेबनान में हिज़बुल्लाह के सीनियर कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। इज़रायली सेना ने हिज़बुल्लाह की एंटी-टैंक यूनिट के सीनियर कमांडर हसन मोहम्मद बशीर (Hassan Mohammad Bashir) को मार गिराया, जिसके बारे में इज़रायली सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी। बशीर लेबनान के हाजिर (Hajir) क्षेत्र में एक्टिव था। बशीर ने इज़रायली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों आतंकी हमले किए। वह हिज़बुल्लाह से जुड़े कई आतंकी गुटों का नेतृत्व करता था और हाल ही में उसने लिटानी नदी के उत्तर में स्थित हिज़बुल्लाह की एंटी-टैंक यूनिट्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था।