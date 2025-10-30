इज़रायल के विदेश मंत्री आएंगे भारत, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

Gideon Sa'ar (Photo - Washington Post)
इज़रायल (Israel) के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर (Gideon Sa'ar) अगले हफ्ते भारत (India) का दौरा करेंगे। उनका यह भारत दौरा दो दिवसीय होगा और वह 4 और 5 नवंबर को दिल्ली में रहेंगे। इज़रायली विदेश मंत्रालय की तरफ से सा'आर के भारत दौरे की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। कुछ समय पहले ही इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी जल्द ही भारत आने की इच्छा जताई थी।
भारत दौरे के दौरान इज़रायली विदेश मंत्री सा'आर की मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) से होगी। इतना ही नहीं, सा'आर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात करेंगे।
इज़रायली विदेश मंत्री सा'आर के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत-इज़रायल संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी और जयशंकर से मुलाकात के दौरान सा'आर का द्विपक्षीय संबंधों में और मज़बूती लाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा वह दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इन योजनाओं में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पर खास तौर पर चर्चा होगी, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सा'आर के दौरे के दौरान मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा भी संभव है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग