Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इज़रायल के विदेश मंत्री आएंगे भारत, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

Israeli Foreign Minister's India Visit: इज़रायली विदेश मंत्री गिदोन सा'आर दो दिवसीय दौरे पर 4 -5 नवंबर को भारत आएंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 30, 2025

Gideon Sa'ar

Gideon Sa'ar (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर (Gideon Sa'ar) अगले हफ्ते भारत (India) का दौरा करेंगे। उनका यह भारत दौरा दो दिवसीय होगा और वह 4 और 5 नवंबर को दिल्ली में रहेंगे। इज़रायली विदेश मंत्रालय की तरफ से सा'आर के भारत दौरे की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। कुछ समय पहले ही इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी जल्द ही भारत आने की इच्छा जताई थी।

पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से होगी मुलाकात

भारत दौरे के दौरान इज़रायली विदेश मंत्री सा'आर की मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) से होगी। इतना ही नहीं, सा'आर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात करेंगे।

इज़रायली विदेश मंत्री के भारत दौरे का उद्देश्य

इज़रायली विदेश मंत्री सा'आर के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत-इज़रायल संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी और जयशंकर से मुलाकात के दौरान सा'आर का द्विपक्षीय संबंधों में और मज़बूती लाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा वह दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इन योजनाओं में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पर खास तौर पर चर्चा होगी, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सा'आर के दौरे के दौरान मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा भी संभव है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप और जिनपिंग की हुई 6 साल बाद मुलाकात, ट्रेड-टैरिफ-ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत
विदेश
Donald Trump meets Xi Jinping

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Published on:

30 Oct 2025 02:38 pm

Hindi News / World / इज़रायल के विदेश मंत्री आएंगे भारत, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

यूएई का सबसे बड़ा सम्मान: डॉ. रोमित पुरोहित बने पहले राजस्थानी प्रवासी हीरो,जानें कैसे बने कम्युनिटी हीरो

Dr Romit Purohit UAE Award
Patrika Special News

पाकिस्तान ने दी तालिबान को धमकी – “तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे”

Khawaja Asif
विदेश

जमैका में तबाही मचा क्यूबा पहुंचा सदी का सबसे खतरनाक तूफान मेलिसा, अब तक ले चुका 30 लोगों की जान

Hurricane Melissa reached Cuba
विदेश

रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जलवायु परिवर्तन के लिए गरीबों की तुलना में अमीर लोग 680 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार

Climate Change
विदेश

चांद से आई मिट्टी के नमूनों में चीन को मिले दुर्लभ उल्कापिंड के टुकड़े, खुलेंगे कई राज़

China's Chang'e 6 space mission found rare meteorite fragments on Moon
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.