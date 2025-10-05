‘गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल…’, पीस प्लान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

Israel withdrawal from gaza: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना की चरणबद्ध वापसी पर सहमति जता दी है। यह घोषणा मध्य पूर्व में लगभग दो वर्षों से चले आ रहे खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि हमास को इस 'प्रारंभिक वापसी रेखा' से अवगत करा दिया गया है, लेकिन संगठन की ओर से अभी पुष्टि नहीं मिली है। यदि हमास सहमत होता है, तो तत्काल युद्धविराम लागू हो जाएगा और बंधकों तथा कैदियों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।