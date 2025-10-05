Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल…’, पीस प्लान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना की वापसी पर सहमति जताई है। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति यह भी कहा कि हमास ने अभी तक इस पर पुष्टि नहीं की है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 05, 2025

Donald Trump tells Israel to stop bombing Gaza

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Photo - VIdeo screenshot)

Israel withdrawal from gaza: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना की चरणबद्ध वापसी पर सहमति जता दी है। यह घोषणा मध्य पूर्व में लगभग दो वर्षों से चले आ रहे खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि हमास को इस 'प्रारंभिक वापसी रेखा' से अवगत करा दिया गया है, लेकिन संगठन की ओर से अभी पुष्टि नहीं मिली है। यदि हमास सहमत होता है, तो तत्काल युद्धविराम लागू हो जाएगा और बंधकों तथा कैदियों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

ट्रम्प की पोस्ट में लिखा गया, "वार्ताओं के बाद, इजरायल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति दे दी है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उनके साथ साझा किया है। जब हमास पुष्टि करेगा, तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों का आदान-प्रदान शुरू होगा, और हम अगले चरण की वापसी के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे। यह हमें इस 3,000 साल पुरानी तबाही के अंत के करीब ले जाएगा।"

इससे पहले ट्रम्प ने रविवार की शाम छह बजे तक हमास को गाजा संघर्ष को खत्म करने और एन्क्लेव का पुनर्निर्माण करने के लिये उनकी 20 सूत्रीय योजना को मानने को कहा था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर वह उनकी बात नहीं मानता है, तो हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

इसके बाद हमास ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों को अपना जवाब दिया और कहा कि वह सभी जीवित और मृत सभी इजरायली बंधकों को अदला-बदली की योजना के तहत छोड़ देगा। समूह ने कहा कि वह कार्यान्वयन विवरण पर मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल बातचीत शुरू करने के लिये तैयार है।

हमास ने कहा कि गाजा के प्रशासन को स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के एक फिलिस्तीनी निकाय को सौंप देगा, जिसे अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त होगा। हमास ने कहा कि वह संघर्ष को समाप्त करने, मानवीय सहायता की अनुमति देने, फिलिस्तीनी विस्थापन को रोकने और गाजा पर किसी भी तरह के कब्जे को अस्वीकार करने के अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी प्रयासों को महत्व देता है। समूह ने कहा कि गाजा के भविष्य और व्यापक फिलिस्तीनी अधिकारों से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव में उठाये गये अन्य मुद्दों को प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों के अनुरूप एक सामूहिक फिलिस्तीनी ढाँचे के भीतर संबोधित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 09:14 am

Hindi News / World / ‘गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल…’, पीस प्लान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

प्राइड फ्लैग के चक्कर में गई नौकरी, FBI चीफ काश पटेल ने ट्रेनी को किया बर्खास्त

FBI Director Kash Patel
विदेश

हैदराबाद के BDS छात्र की अमेरिका में हत्या, गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान मारी गोली, रो- रोकर मां का बुरा हाल

Indian Dental Surgeon killed in US
विदेश

ईरान ने इज़रायल से जुड़े 6 आतंकियों को दी सज़ा-ए-मौत

Handcuffed man
विदेश

नॉर्थ कोरिया में बैन हुई कॉस्मेटिक सर्जरी, सरकार करेगी महिलाओं के ब्रेस्ट इम्प्लांट की जांच

kim jong un
विदेश

ट्रंप के आदेश की फिर उड़ी धज्जियाँ, गाज़ा पर इज़रायली हमले में 7 लोगों की मौत

Israel strikes in Gaza
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.