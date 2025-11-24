इज़रायल-हिज़बुल्लाह में फिर छिड़ सकती है जंग! तबाताबाई की हत्या के बाद बदला लेने की फिराक में आतंकी संगठन

Israel air strikes in Lebanon (Representational Photo)
इज़रायल (Israel) ने रविवार को लेबनान (Lebanon) की राजधानी बेरूत (Beirut) में एयरस्ट्राइक्स की, जिनमें हिज़बुल्लाह (Hezbollah) का टॉप मिलिट्री कमांडर हयथम अली तबाताबाई (Haytham Ali Tabatabai) की मौत हो गई। इज़रायल के इस हवाई हमले में हिज़बुल्लाह के 4 अन्य आतंकी भी मारे गए। इज़रायली एयरस्ट्राइक्स के बाद दोनों पक्षों में तनाव काफी ज़्यादा बढ़ गया है।
इज़रायल और हिज़बुल्लाह में एक बार फिर जंग छिड़ सकती है। दरअसल तबाताबाई की हत्या के बाद हिज़बुल्लाह काफी नाराज़ है और इज़रायल से बदला लेना चाहता है। इसके लिए हिज़बुल्लाह ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हिज़बुल्लाह के सीनियर अधिकारी महमूद कमती (Mahmoud Qmati) ने कहा है कि हिज़बुल्लाह जल्द ही इज़रायल के खिलाफ एक्शन ले सकता है।
इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच सीज़फायर चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी अभी भी बरकरार है। 2024 में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण जंग हुई थी, जो कुछ महीने तक चली थी। इज़रायल के खिलाफ जंग में हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारी और कमांडर इस युद्ध में मारे गए थे। बड़ी संख्या में हिज़बुल्लाह आतंकियों ने भी इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई। हालांकि सीज़फायर के बावजूद इज़रायल अक्सर ही लेबनान पर हमले करता रहता है, जिससे हिज़बुल्लाह के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके।
दरअसल इज़रायल, लेबनान से लगती बॉर्डर पर अपने 5 ठिकानों में से एक को मज़बूत करने के लिए और हिज़बुल्लाह के आतंकियों के खात्मे के लिए लेबनान में एयरस्ट्राइक्स करता है। इसके साथ ही इज़रायल बुलडोज़र और उत्खनन मशीनों से लेबनानी क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए मिट्टी के बर्म, बख्तरबंद वाहनों के लिए मज़बूत आश्रय और निगरानी के ठिकाने भी बना रहा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग