इज़रायल-हिज़बुल्लाह में फिर छिड़ सकती है जंग! तबाताबाई की हत्या के बाद बदला लेने की फिराक में आतंकी संगठन

इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच सीज़फायर चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी अभी भी बरकरार है। 2024 में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण जंग हुई थी, जो कुछ महीने तक चली थी। इज़रायल के खिलाफ जंग में हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारी और कमांडर इस युद्ध में मारे गए थे। बड़ी संख्या में हिज़बुल्लाह आतंकियों ने भी इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई। हालांकि सीज़फायर के बावजूद इज़रायल अक्सर ही लेबनान पर हमले करता रहता है, जिससे हिज़बुल्लाह के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके।