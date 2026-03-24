इजराइल के भीषण हमले में ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक और खुफिया मंत्री ढेर, दुनिया में मचा हड़कंप!

Strategic Strike : इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में तनाव काफी बढ़ गया है, और मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइली हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइली वायुसेना के हमलों (Strategic Strike ) में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। मारे गए वैज्ञानिकों में सईद शमगदारी (Saeed Shamghadri) का नाम प्रमुखता से आ रहा है, जो ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर थे और परमाणु अनुसंधान से जुड़े थे। नेतन्याहू के अनुसार, ये वही वैज्ञानिक थे, जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। नेतन्याहू ने दावा किया कि इन हमलों का मकसद ईरान को "परमाणु हथियार" बनाने की क्षमता से पूरी तरह वंचित करना है।