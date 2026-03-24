इजराइल के भीषण हमले में ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक और खुफिया मंत्री ढेर, दुनिया में मचा हड़कंप!

इजराइल के हवाई हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक सईद शमघादरी की मौत । ( फोटो: AI)
Strategic Strike : इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में तनाव काफी बढ़ गया है, और मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइली हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइली वायुसेना के हमलों (Strategic Strike ) में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। मारे गए वैज्ञानिकों में सईद शमगदारी (Saeed Shamghadri) का नाम प्रमुखता से आ रहा है, जो ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर थे और परमाणु अनुसंधान से जुड़े थे। नेतन्याहू के अनुसार, ये वही वैज्ञानिक थे, जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। नेतन्याहू ने दावा किया कि इन हमलों का मकसद ईरान को "परमाणु हथियार" बनाने की क्षमता से पूरी तरह वंचित करना है।
सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि ईरान के राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे के सबसे बड़े चेहरों को भी निशाना बनाया गया है:
अली लारिजानी (Ali Larijani): ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और पूर्व संसद अध्यक्ष, जो ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, 17 मार्च 2026 को एक हमले में मारे गए।
इस्माईल खातिब (Esmail Khatib): ईरान के खुफिया मंत्री (Intelligence Minister) की भी इजराइली एयरस्ट्राइक में मौत की पुष्टि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने की है।
गुलामरेज़ा सुलेमानी: बासिज अर्धसैनिक बल (Basij Force) के प्रमुख की भी इसी दौरान मौत हुई है।
इजराइल ने ईरान के मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र नतांज पर बड़े पैमाने पर बमबारी की। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र की ओर कई मिसाइलें दागीं। हालांकि, इजराइल के 'डेविड्स स्लिंग' और 'एरो' डिफेंस सिस्टम ने इनमें से अधिकांश को हवा में ही नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि 21-22 मार्च 2026 के आसपास, इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज (Natanz) पर एयरस्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के डिमोना (Dimona) शहर (जहाँ इजराइल का परमाणु अनुसंधान केंद्र है) पर मिसाइलें दागीं।
जानकारी के अनुसार मार्च 2026 में ही इजराइली हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माईल खातिब, सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और कई अन्य सैन्य कमांडरों की मौत की पुष्टि भी हुई है।
ईरान ने इजराइल के साथ जारी संघर्ष के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद बाकर जोलकद्र (Mohammad Bagher Zolghadr) को अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने अली लारीजानी की जगह ली है, जिनकी हाल ही में एक इजराइली हवाई हमले में मृत्यु हो गई थी।
सोशल मीडिया पर अक्सर 2020 में मारे गए वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह के पुराने वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। हालांकि, वर्तमान में (मार्च 2026) दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध जैसा माहौल है और नए सिरे से कई वैज्ञानिकों और कमांडरों को निशाना बनाया गया है।
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