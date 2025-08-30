इज़रायली सेना को मिली एक और कामयाबी, गाज़ा में इस्लामिक स्टेट के सबसे सीनियर आतंकी को किया ढेर

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध को 22 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। इस दौरान इज़रायली सेना ने हमास के कई खूंखार आतंकियों को ढेर किया है। इज़रायली सेना ने याह्या सिनवार (Yahya Sinwar) और इस्माइल हनियेह (Ismail Haniyeh) समेत हमास के लगभग सभी मुख्य अधिकारियों और कमांडरों को भी मार गिराया है। अब इज़रायली सेना ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को मार गिराया है।
इज़रायली सेना ने गाज़ा (Gaza) में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIS) के सबसे सीनियर आतंकी को मार गिराया है। इज़रायली सेना ने शुक्रवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि मुहम्मद अब्द अल-अज़ीज़ अबू ज़ुबैदा (Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida), पिछले हफ्ते गाज़ा के अल-बुरेज क्षेत्र में की गई एयरस्ट्राइक में मारा गया।
इज़रायली सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अबू ज़ुबैदा, फिलिस्तीनी इलाकों में इस्लामिक स्टेट का सबसे उच्च रैंक वाला अधिकारी और एक खूंखार आतंकी था। वह वेस्ट बैंक, गाज़ा और सिनाई प्रायद्वीप में इज़रायल के खिलाफ अपने आतंकी संगठन के अभियानों, गतिविधियों की नीति, योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था। इज़रायली सेना ने यह भी बताया कि इस्लामिक स्टेट ने उन पर कई हमले किए हैं और वेस्ट बैंक से गाज़ा तक हथियारों और आतंकी फंडिंग पहुंचाने का भी काम किया है।