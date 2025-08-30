इज़रायली सेना को मिली एक और कामयाबी, गाज़ा में इस्लामिक स्टेट के सबसे सीनियर आतंकी को किया ढेर

इज़रायली सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अबू ज़ुबैदा, फिलिस्तीनी इलाकों में इस्लामिक स्टेट का सबसे उच्च रैंक वाला अधिकारी और एक खूंखार आतंकी था। वह वेस्ट बैंक, गाज़ा और सिनाई प्रायद्वीप में इज़रायल के खिलाफ अपने आतंकी संगठन के अभियानों, गतिविधियों की नीति, योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था। इज़रायली सेना ने यह भी बताया कि इस्लामिक स्टेट ने उन पर कई हमले किए हैं और वेस्ट बैंक से गाज़ा तक हथियारों और आतंकी फंडिंग पहुंचाने का भी काम किया है।