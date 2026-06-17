इज़रायली सेना ने साउथ लेबनान पर किए हवाई हमले, हिज़बुल्लाह ने दागे 10 रॉकेट्स

लेबनान पर इज़रायली हमलों का ईरान (Iran) शुरू से विरोध कर रहा है। अमेरिका से हुए शांति समझौते पर भी ईरान ने कहा है कि अगर इज़रायल ने लेबनान पर हमले जारी रखे, तो इसे अमेरिका के साथ हुई डील का उल्लंघन माना जाएगा। ट्रंप भी नहीं चाहते कि अमेरिका-ईरान डील में कोई भी परेशानी आए और इसी वजह से वह नेतन्याहू से लेबनान पर हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। पिछली दो बार फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार भी लगाई थी। हालांकि इसका भी कोई असर नहीं हुआ और लेबनान पर इज़रायली हमलों का सिलसिला पहले की तरह बना हुआ है।