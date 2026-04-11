‘ब्लैकमेल कर रहा है ईरान…’ हिज्बुल्लाह पर कार्रवाई की मांग, इजरायल ने लेबनान को दिया बड़ा ऑफर

Israel Peace offer to Lebanon: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक और सैन्य संकेत सामने आया है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह हिज्बुल्लाह के खिलाफ अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच इजरायल के पूर्व प्रवक्ता इलोन लेवी ने ईरान पर होर्मुज को लेकर 'ब्लैकमेल' करने का आरोप लगाया है, जिससे पूरे घटनाक्रम को एक नया आयाम मिल गया है। साथ ही, इजरायल ने लेबनान को सीधे शांति वार्ता का प्रस्ताव भी दिया है। विशेषज्ञ इसे पूरे क्षेत्र में संभावित बड़े बदलाव की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं।