ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान को रवाना हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जाने से पहले दे डाली चेतावनी

पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले वेंस ने पत्रकारों से बात की और दो बातें एक साथ कहीं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान नेकनीयती से बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका खुले दिल से मिलने को तैयार है। लेकिन अगर ईरान ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अमेरिकी टीम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी।