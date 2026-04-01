14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इटली के साथ रिश्ते खराब कर बुरे फंसे बेंजामिन नेतन्याहू, अपने ही देश में हो रही किरकिरी

इजराइल के मुख्य विपक्षी नेता याईर लपीद ने इटली के फैसले को नेतन्याहू सरकार की शर्मनाक नाकामी बताया। उन्होंने विदेश मंत्री गिदोन सार को ‘न के बराबर’ बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 14, 2026

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। (फोटो- ANI)

यूरोप में इजराइल का सबसे भरोसेमंद साथी इटली ने अब रक्षा समझौते की अपने आप होने वाली नवीनीकरण प्रक्रिया रोक दी है।

इसको लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। इस मामले को लेकर इजराइल के विपक्षी नेता याईर लपीद ने नेतन्याहू को जमकर सुनाया है।

लपीद ने नेतन्याहू को क्या कहा?

इजराइल के मुख्य विपक्षी नेता याईर लपीद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इटली का यह फैसला नेतन्याहू सरकार की एक और शर्मनाक नाकामी है। उन्होंने विदेश मंत्री गिदोन सार पर भी निशाना साधा और उन्हें 'न के बराबर' विदेश मंत्री बताया।

लपीद ने साफ कहा कि मेलोनी कोई वामपंथी या उदारवादी यूरोपीय नेता नहीं हैं, वो दक्षिणपंथी खेमे से हैं और आतंकवाद से लड़ने की जरूरत को समझती हैं। इसके बावजूद सरकार उन्हें साथ नहीं रख पाई। यही इस सरकार की असली विफलता है।

2006 का समझौता क्या था?

इजराइल और इटली के बीच यह रक्षा समझौता 2006 में हुआ था। इसके तहत दोनों देश रक्षा उद्योग, सैनिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करते थे।

यह समझौता हर पांच साल में अपने आप नवीनीकृत हो जाता था। लेकिन अब इटली ने इस अपने आप होने वाली प्रक्रिया को रोक दिया है।

मेलोनी का पलटना क्यों अहम है?

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यूरोप की दक्षिणपंथी नेताओं में गिनी जाती हैं और लंबे समय तक इजरायल की सबसे मजबूत यूरोपीय समर्थक रही हैं। लेकिन हाल के हफ्तों में उनकी सरकार ने लेबनान पर इजराइली हमलों की खुलकर आलोचना की है।

पोप लियो के मामले में भी वो ट्रंप के सामने डटकर खड़ी रहीं। जब इस तरह की नेता भी दूरी बनाने लगे तो यह इजरायल के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा झटका है।

वेरोना में क्या हुआ?

इटली की समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक, जॉर्जिया मेलोनी ने वेरोना में आयोजित एक कार्यक्रम में साफ कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित करने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले की कोई विस्तृत वजह नहीं बताई लेकिन इशारा साफ था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Apr 2026 09:02 pm

Published on:

14 Apr 2026 08:45 pm

Hindi News / World / इटली के साथ रिश्ते खराब कर बुरे फंसे बेंजामिन नेतन्याहू, अपने ही देश में हो रही किरकिरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-America War: अब रुक जायेगा युद्ध? ईरान-अमेरिका में फिर से होगी डील की कोशिश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

Donald Trump
विदेश

अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली खबर: बीजिंग में मिले रूस-चीन के विदेश मंत्री, क्या है प्लान?

Russia and China join hands in Beijing
विदेश

क्या आप शादीशुदा हैं? बच्चे भी हैं? लेबनान-ईरान में घायलों को बचाने वालों से क्यों पूछा जा रहा सवाल?

Israel Lebanon Strikes
विदेश

डर के मारे होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटे दो पाकिस्तानी जहाज, अचानक बदलना पड़ा रास्ता, जानें क्या हुआ?

विदेश

धर्मगुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी, डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया, कहा-इस पर चुप नहीं रहूंगी

Giorgia Meloni and donald trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.