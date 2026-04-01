इटली के साथ रिश्ते खराब कर बुरे फंसे बेंजामिन नेतन्याहू, अपने ही देश में हो रही किरकिरी

इटली की समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक, जॉर्जिया मेलोनी ने वेरोना में आयोजित एक कार्यक्रम में साफ कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित करने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले की कोई विस्तृत वजह नहीं बताई लेकिन इशारा साफ था।