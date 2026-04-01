नहीं रुकेगा युद्ध! इजराइल ने दे दिया बड़ा बयान, मोसाद प्रमुख बोले- ईरान में शासन बदले बिना मिशन अधूरा

इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने शांति के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश कर कूटनीतिक पहल की है। लेकिन हालात तब और सख्त हो गए जब इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया (David Barnea) ने साफ कहा कि ईरान में मौजूदा शासन बदले बिना उनका मिशन पूरा नहीं होगा। इस बयान ने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है।