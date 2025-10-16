इज़रायल ने दी फिर से जंग शुरू करने की धमकी अगर…

Israeli army in Gaza City (Photo - Washington Post)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है। गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के पहले चरण के तहत सोमवार को हमास ने दो चरणों में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया और इज़रायल ने करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया। गाज़ा सिटी के निवासी भी अब अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन इसी बीच इज़रायल ने एक बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे दी है।
इज़रायल ने अपनी सेना को गाज़ा से हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसने फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे दी है। इज़रायल का आरोप है कि हमास सभी मृत बंधकों के शव नहीं लौटा रहा है, जो युद्धविराम की शर्त का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को जल्द से जल्द सभी मृत बंधकों के शव लौटाने का फरमान सुनाया है।
हमास ने अब तक 10 मृत बंधकों के शव इज़रायल को सौंप दिए हैं। इनमें से 7 की पुष्टि हो चुकी है और 1 के बारे में इज़रायल का कहना है कि वो शव किसी बंधक का नहीं है। साथ ही 2 अन्य मृत बंधकों के शवों की पुष्टि चल रही है। हमास ने दलील दी है कि वो जितने मृत बंधकों के शव लौटा सकता था, उसने कर दिया। हमास के अनुसार विशेष उपकरणों के बिना गाज़ा के खंडहरों से बंधकों के और शवों को निकालना संभव नहीं है।
