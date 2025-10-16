इज़रायल ने दी फिर से जंग शुरू करने की धमकी अगर…

हमास ने अब तक 10 मृत बंधकों के शव इज़रायल को सौंप दिए हैं। इनमें से 7 की पुष्टि हो चुकी है और 1 के बारे में इज़रायल का कहना है कि वो शव किसी बंधक का नहीं है। साथ ही 2 अन्य मृत बंधकों के शवों की पुष्टि चल रही है। हमास ने दलील दी है कि वो जितने मृत बंधकों के शव लौटा सकता था, उसने कर दिया। हमास के अनुसार विशेष उपकरणों के बिना गाज़ा के खंडहरों से बंधकों के और शवों को निकालना संभव नहीं है।