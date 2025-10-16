Patrika LogoSwitch to English

इज़रायल ने दी फिर से जंग शुरू करने की धमकी अगर…

Israel-Hamas Ceasefire: इज़रायल और हमास के बीच सीज़फायर चल रहा है, लेकिन अब इज़रायल ने फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे दी है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 16, 2025

Israeli army in Gaza city

Israeli army in Gaza City (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है। गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के पहले चरण के तहत सोमवार को हमास ने दो चरणों में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया और इज़रायल ने करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया। गाज़ा सिटी के निवासी भी अब अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन इसी बीच इज़रायल ने एक बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे दी है।

क्यों दी इज़रायल ने धमकी?

इज़रायल ने अपनी सेना को गाज़ा से हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसने फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे दी है। इज़रायल का आरोप है कि हमास सभी मृत बंधकों के शव नहीं लौटा रहा है, जो युद्धविराम की शर्त का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को जल्द से जल्द सभी मृत बंधकों के शव लौटाने का फरमान सुनाया है।


हमास की क्या है दलील?

हमास ने अब तक 10 मृत बंधकों के शव इज़रायल को सौंप दिए हैं। इनमें से 7 की पुष्टि हो चुकी है और 1 के बारे में इज़रायल का कहना है कि वो शव किसी बंधक का नहीं है। साथ ही 2 अन्य मृत बंधकों के शवों की पुष्टि चल रही है। हमास ने दलील दी है कि वो जितने मृत बंधकों के शव लौटा सकता था, उसने कर दिया। हमास के अनुसार विशेष उपकरणों के बिना गाज़ा के खंडहरों से बंधकों के और शवों को निकालना संभव नहीं है।

Updated on:

16 Oct 2025 11:08 am

Published on:

16 Oct 2025 11:07 am

