सिगरेट से जलाया, पैरों में दागी कीले, इजरायली सैनिकों ने गाजा में 18 महीने के मासूम को तड़पाया

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि दुनिया को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। इन बयानों के बाद यह मुद्दा वैश्विक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। बता दें कि गाजा में जारी संघर्ष ने पहले ही भारी तबाही मचाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, संघर्षविराम के बाद भी सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए हैं। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है और बुनियादी ढांचे का व्यापक नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं शांति प्रक्रिया को कमजोर करती हैं और क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाती हैं।