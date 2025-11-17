गाजा में हुई मंगेतर की मौत, डेढ साल बाद पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीवल तकनीक की मदद से मां बनी इजराइली महिला

35 साल की डॉ. हदास लेवी नामक इस महिला के मंगेतर कैप्टन नेतनेल सिल्बर्ग 18 दिसंबर 2023 को गाजा में मारे गए थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी इसलिए सिल्बर्ग के बच्चे को जन्म देने के लिए लेवी को कानून से परमिशन लेनी जरूरी थी। उन्होंने 2024 में फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह अपील की कि उन्हें उनके मंगेतर की ‘कॉमन-लॉ पार्टनर’ माना जाए और उनका शुक्राणु (स्पर्म) उपयोग लेने की अनुमती मिले। कोर्ट ने लेवी की अपील मंजूर कर ली जिसके बाद पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीवल की प्रक्रिया शुरु की गई। इसकी मदद से लेवी ने 11 जून 2025 को एक बेटे को जन्म दिया। लेवी ने कहा, अब मैं सुबह उठकर खुशी महसूस कर सकती हूं। यह बच्चा दुश्मन को जवाब है, मैंने अपने परिवार की शाखा को टूटने नहीं दिया।