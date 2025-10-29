महिलाओं को जन्नत भेजने के नाम पर बरगला रहा मसूद अजहर, रिकॉर्डिंग में हुआ खुलासा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजहर ने अपनी बड़ी बहन सादिया अजहर को ब्रिगेड का प्रमुख बनाया है। उनकी दूसरी बहन समायरा अजहर (जिन्हें उमे मसूद भी कहा जाता है) और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफीरा फारूक भी नेतृत्व में शामिल हैं। ये महिलाएं दैनिक ऑनलाइन सत्रों के जरिए भर्ती और प्रेरणा का काम करेंगी। ऑडियो के अनुसार, ब्रिगेड में फिलहाल 4-5 महिलाएं शामिल हैं, जिनके पुरुष रिश्तेदार भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ों में मारे गए थे। अजहर ने बताया कि उनकी बड़ी बहन हवा बीबी (जो ऑपरेशन सिंदूर में मारी गईं) के साथ ही इस ब्रिगेड की योजना बनी थी।