Japan Civic Sense: रेस्टोरेंट में किसी ने की उल्टी, तो स्टाफ ने मशीन नहीं हाथों से की सफाई; वीडियो देख भारतीय रह गए हैरान

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जापान के एक व्यस्त रेस्टोरेंट में संभवतः किसी ग्राहक ने उल्टी (Vomit) कर दी थी। आम तौर पर ऐसी स्थिति में लोग दूरी बना लेते हैं या सफाई कर्मचारी का इंतजार करते हैं। लेकिन, वहां के स्टाफ ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। स्टाफ के सदस्य ने बिना किसी झिझक, दस्ताने पहन कर हाथों से वह गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उनके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही काम के प्रति अरुचि दिखाई।