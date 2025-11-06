Palace on Wheels: रेल की पटरी पर दौड़ता शाही महल ‘पैलेस ऑन व्हील्स’, बार से लेकर स्पा तक… जानें क्या है किराया ?

यदि आप पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करें। कम से कम 65 दिन पहले टिकट बुक करें। अगर आपके पास एक बार में सारा पैसा नहीं है तो आप 25% के साथ भी टिकट बुक कर सकते हैं लेकिन आपको 75% पैसा भी 65 दिन के पहले ही जमा करना होगा नहीं तो आपकी टिकट पक्की नहीं मानी जाएगी। पैलेस ऑन व्हील्स टिकट की कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं की आप कौनसे प्रकार की ऑक्युपेंसी का चुनाव करते हैं।