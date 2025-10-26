Rajasthan tourism: 8 दिन में 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, कारोबार 300 करोड़ के पार

Photo: Patrika
Jaipur Tourism Boom: जयपुर. प्रदेश में दिवाली पर खूब धनवर्षा हुई और अब त्योहार के दो दिन पहले से ही शुरू हुए 9 दिन के अवकाश से राज्य के पर्यटन कारोबार में बहार है। जहां 1 अक्टूबर से शुरू हुए नए पर्यटन सीजन की फीकी शुरुआत से पर्यटन कारोबारी मायूस थे वहीं दिवाली पर 9 दिन के अवकाश के दौरान पर्यटन कारोबार की झोली भर गई। बीते आठ दिन से शनिवार तक अकेले जयपुर शहर में ही आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए।
ऐसे में शहर के बाजारों से लेकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटन कारोबार से जुडे कारोबारियों का कहा है कि इस दौरान पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियों (ठहरना, खाना, घूमना और खरीदारी) से 300 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है।
पुरातत्व विभाग के अनुसार 18 से 25 अक्टूबर तक जयपुर शहर में स्मारकों पर 2 लाख 40 हजार पर्यटक पहुंचे। इनमें 80 फीसदी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से आए। वहीं रविवार को लंबे अवकाश का आखिरी दिन है ऐसे में शहर के स्मारकों पर पर्यटकों का सैलाब उमडऩे की उम्मीद की जा रही है।
असल में पिछले सप्ताह शनिवार से अवकाश की शुरुआत हो गई थी और शहर के स्मारकों पर प्रतिदिन 10 से 15 हजार पर्यटक ही आ रहे थे, लेकिन दिवाली पर दिल्ली, हरियाणा व पंजाब की हवा खराब हुई तो इन राज्यों से हजारों लोगों ने हवा साफ होने तक दो से तीन दिन के लिए जयपुर शहर की ओर रुख किया।
9 दिवसीय अवकाश ने पर्यटन को नई ऊंचाइयां दे दी हैं, क्योंकि राजस्थान की छवि सुरक्षित पर्यटन की बन चुकी है।
भगत सिंह लोहागढ़, पर्यटन एक्सपर्ट
1 अक्टूबर से नए पर्यटन सीजन की शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन दिवाली के इस अवकाश ने इस कमी को पूरा कर दिया है।
हुसैन खान, अध्यक्ष, होटल फैडरेशन ऑफ राजस्थान
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग