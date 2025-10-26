Rajasthan tourism: 8 दिन में 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, कारोबार 300 करोड़ के पार

Jaipur Tourism Boom: जयपुर. प्रदेश में दिवाली पर खूब धनवर्षा हुई और अब त्योहार के दो दिन पहले से ही शुरू हुए 9 दिन के अवकाश से राज्य के पर्यटन कारोबार में बहार है। जहां 1 अक्टूबर से शुरू हुए नए पर्यटन सीजन की फीकी शुरुआत से पर्यटन कारोबारी मायूस थे वहीं दिवाली पर 9 दिन के अवकाश के दौरान पर्यटन कारोबार की झोली भर गई। बीते आठ दिन से शनिवार तक अकेले जयपुर शहर में ही आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए।