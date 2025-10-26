Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan tourism: 8 दिन में 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, कारोबार 300 करोड़ के पार

Safe tourism Rajasthan: अब 31 दिसंबर तक शहर में पर्यटन रहेगा परवान पर। नए पर्यटन सीजन की शुरुआत। पर्यटन कारोबारियों में छाई खुशी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Oct 26, 2025

Photo: Patrika

Photo: Patrika

Jaipur Tourism Boom: जयपुर. प्रदेश में दिवाली पर खूब धनवर्षा हुई और अब त्योहार के दो दिन पहले से ही शुरू हुए 9 दिन के अवकाश से राज्य के पर्यटन कारोबार में बहार है। जहां 1 अक्टूबर से शुरू हुए नए पर्यटन सीजन की फीकी शुरुआत से पर्यटन कारोबारी मायूस थे वहीं दिवाली पर 9 दिन के अवकाश के दौरान पर्यटन कारोबार की झोली भर गई। बीते आठ दिन से शनिवार तक अकेले जयपुर शहर में ही आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए।

ऐसे में शहर के बाजारों से लेकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटन कारोबार से जुडे कारोबारियों का कहा है कि इस दौरान पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियों (ठहरना, खाना, घूमना और खरीदारी) से 300 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है।

जयपुर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आए पर्यटक

पुरातत्व विभाग के अनुसार 18 से 25 अक्टूबर तक जयपुर शहर में स्मारकों पर 2 लाख 40 हजार पर्यटक पहुंचे। इनमें 80 फीसदी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से आए। वहीं रविवार को लंबे अवकाश का आखिरी दिन है ऐसे में शहर के स्मारकों पर पर्यटकों का सैलाब उमडऩे की उम्मीद की जा रही है।

दिल्ली की हवा खराब हुई तो जयपुर का किया रुख

असल में पिछले सप्ताह शनिवार से अवकाश की शुरुआत हो गई थी और शहर के स्मारकों पर प्रतिदिन 10 से 15 हजार पर्यटक ही आ रहे थे, लेकिन दिवाली पर दिल्ली, हरियाणा व पंजाब की हवा खराब हुई तो इन राज्यों से हजारों लोगों ने हवा साफ होने तक दो से तीन दिन के लिए जयपुर शहर की ओर रुख किया।

राजस्थान की छवि सुरक्षित पर्यटन की

9 दिवसीय अवकाश ने पर्यटन को नई ऊंचाइयां दे दी हैं, क्योंकि राजस्थान की छवि सुरक्षित पर्यटन की बन चुकी है।

भगत सिंह लोहागढ़, पर्यटन एक्सपर्ट

नए पर्यटन सीजन की शुरुआत

1 अक्टूबर से नए पर्यटन सीजन की शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन दिवाली के इस अवकाश ने इस कमी को पूरा कर दिया है।

हुसैन खान, अध्यक्ष, होटल फैडरेशन ऑफ राजस्थान

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बेलगाम कैब कंपनियां: सड़कों पर दौड़ रहीं 80% अवैध बाइक टैक्सियां
जयपुर
photo: patrika

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 11:57 am

Published on:

26 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan tourism: 8 दिन में 2.40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, कारोबार 300 करोड़ के पार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Crime: हवा में चली गोली युवक के कंधे में धंसी, शरीर में दर्द होने पर अस्पताल पहुंचा तो गोली लगने का पता चला

जयपुर

Farmer Welfare: राजस्थान की इन मंडियों में 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को दी स्वीकृति

जयपुर

राजस्थान में घटेगी उपखंड मुख्यालयों की संख्या? तहसील-उपखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी; जल्द तस्वीर होगी साफ

cm-bhajanlal
जयपुर

“थप्पड़ बाज RAS अफसर की कुंडली! छोटू लाल ने 3 बार किया ‘कांड’, जानें क्यों हमेशा विवादों में रहे ये SDM”

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row
जयपुर

राजस्थान के 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा बड़ा सुधार, 2 हजार से अधिक बनेंगे ‘आदर्श केंद्र’

Rajasthan 14000 Anganwadi centres
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.