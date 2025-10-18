एवरेस्ट विजेता पहले दल के सदस्य कांचा शेरपा का 92 वर्ष की उम्र में निधन

विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार पहुंचने वाली पर्वतारोहियों की टीम के अंतिम सदस्य कांचा शेरपा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कांचा ने 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिलेरी और नोर्गे के ऐतिहासिक अभियान में 35 पर्वतारोही और सैकड़ों कुली शामिल थे। कांचा शेरपा ने इस टीम में एक पोर्टर और गाइड के रूप में काम किया था। शेरपा ने लगभग 60 पाउंड वजन का सामान ढोया, रस्सियां बांधीं और खतरनाक पड़ावों को पार करने में मदद पहुंचाई।