बिना किराया दिए टैक्सपेयर कमांडेंट के बंगले में रह रहीं क्रिस्टी नोएम –ऐश की जिंदगी या मजबूरी ?

Kristi Noem Free Government Housing: अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री क्रिस्टी 'गेस्टापो' नोएम वॉशिंगटन, डी.सी. में कोस्ट गार्ड कमांडेंट के घर में करदाताओं के भत्ते पर अवैध रूप से रह रही हैं। उनका दावा है कि उनकी 'लोकप्रिय नीतियों' के कारण उन्हें "इतनी बुरी तरह से निशाना बनाया गया और निशाना बनाया गया कि अब वह अपने अपार्टमेंट में भी सुरक्षित रूप से नहीं रह पा रही हैं।"। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया, क्योंकि मीडिया ने उनकी पहले की अपार्टमेंट की लोकेशन उजागर कर दी थी,जिसकी वजह से उन्हें “बहुत खतरनाक तरीके से डॉक्स” किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अब वह अपने खुद के अपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से नहीं रह सकतीं, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। कई इथिक्स विशेषज्ञ, डेमोक्रेट सांसद और कोस्ट गार्ड अधिकारी इस कदम को अनुचित (Homeland Security controversy)बता रहे हैं। उनका तर्क है कि चूंकि नोएम कोस्ट गार्ड की देखरेख करती हैं, इसलिए शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही, इससे कमांडेंट या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बस में रहने की जगह से वंचित होना पड़ सकता है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए हैं।