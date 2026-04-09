कुवैत की जजीरा एयरवेज ने 9 भारतीय शहरों के लिए उड़ानें एक महीने से ज्यादा समय के लिए की बंद

Kuwait Jazeera Airways: कुवैत की एयरलाइन जजीरा एयरवेज ने भारत से जुड़े अपने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अचानक फैसला लेते हुए देश के 9 शहरों के लिए अपनी फ्लाइट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। ये रोक 10 अप्रैल से लागू होगी और 15 मई तक जारी रहेगी। एयरलाइन के मुताबिक, जिन शहरों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं, उनमें कोयंबटूर, गोवा, कन्नूर, कोझिकोड, लखनऊ, मदुरै, मंगलुरु, तिरुचिरापल्ली और विजयवाड़ा शामिल हैं। यानी इन शहरों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब करीब एक महीने तक वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे। यह फैसला कंपनी की तरफ से लिया गया है। यात्रियों को अपडेट लेना जरुरी होगा।