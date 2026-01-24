कुदरत का कहर, इंडोनेशिया के पासिरलांगु गांव में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत और 82 लापता

लैंडस्लाइड के बाद 82 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि लैंडस्लाइड के बाद गांव में मिट्टी और चट्टानें ढह गईं, जिससे जगह-जगह मलबा हो गया है। कई घर मलबे के नीचे दब गए हैं। कई घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। इसके अलावा बारिश भी लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड हुआ और अब रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसी वजह से काफी परेशानी हो रही है।