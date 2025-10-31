Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भीषण लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, पापुआ न्यू गिनी में 21 लोगों की मौत

Papua New Guinea Landslide: पापुआ न्यू गिनी में आए एक लैंडस्लाइड की वजह से हाहाकार मच गया है। इस वजह से 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 31, 2025

Landslide in Papua New Guinea

Landslide in Papua New Guinea

पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) के हाइलैंड्स क्षेत्र में शुक्रवार, 31 अक्टूबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ। तड़के सुबह करीब 2 बजे एंगा (Enga) प्रांत के के वापेनामांदा (Wapenamanda) जिले में कुकास (Kukas) गांव में भीषण लैंडस्लाइड हो गया। जिस समय लैंडस्लाइड हुआ, उस समय लोग सो रहे थे। ऐसे में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया और लोगों की नींद उड़ गई। चीखते-चिल्लाते हुए लोग अपने घरों से बाहर भागे।

21 लोगों की मौत

पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के वापेनामांदा जिले में कुकास गांव में तड़के सुबह आए लैंडस्लाइड से कई परिवार उजड़ गए। इस वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

कई लोग घायल और लापता

लैंडस्लाइड की इस घटना में कई लोग घायल हो गए और कई लोग अभी भी लापता हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए रेस्क्यू टीम बनाई गई है।

कई घर तबाह

लैंडस्लाइड की वजह से कुकास गांव में कई घर तबाह हो गए हैं। तबाह हुए घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और जगह-जगह मलबा जमा हो गया है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है।

पिछले साल भी हुआ था भीषण लैंडस्लाइड

पापुआ न्यू गिनी में पिछले साल भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ था। 24 मई 2024 को तड़के सुबह करीब 3 बजे एंगा प्रांत के ही काओकलाम (Kaokalam) गांव में अचानक से लैंडस्लाइड हो गया था। लैंडस्लाइड में यूएन के अनुसार 670 लोग मारे गए थे, जबकि सरकार ने 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात कही थी। एंगा प्रांत में लैंडस्लाइड के मामले अक्सर ही देखने को मिलते हैं।

ये भी पढ़ें

भारत-अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप में नया पड़ाव, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने 10 साल के फ्रेमवर्क पर किए हस्ताक्षर
विदेश
Indian Defense Minister Rajnath Singh with US Secretary of War Pete Hegseth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

31 Oct 2025 03:50 pm

Published on:

31 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / World / भीषण लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, पापुआ न्यू गिनी में 21 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Viral Video: शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल

Man eats with lioness
विदेश

भारत-अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप में नया पड़ाव, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने 10 साल के फ्रेमवर्क पर किए हस्ताक्षर

Indian Defense Minister Rajnath Singh with US Secretary of War Pete Hegseth
विदेश

मेलिसा तूफान ने मचाई कैरेबियन में तबाही, 49 लोगों की मौतों से हाहाकार

Hurricane Melissa Jamaica
विदेश

पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात खुद आतंकी ने कबूली

ISIS terrorists
विदेश

वियतनाम में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत और 11 अभी भी लापता

Floods in Vietnam
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.