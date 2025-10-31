भीषण लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, पापुआ न्यू गिनी में 21 लोगों की मौत

पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) के हाइलैंड्स क्षेत्र में शुक्रवार, 31 अक्टूबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ। तड़के सुबह करीब 2 बजे एंगा (Enga) प्रांत के के वापेनामांदा (Wapenamanda) जिले में कुकास (Kukas) गांव में भीषण लैंडस्लाइड हो गया। जिस समय लैंडस्लाइड हुआ, उस समय लोग सो रहे थे। ऐसे में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया और लोगों की नींद उड़ गई। चीखते-चिल्लाते हुए लोग अपने घरों से बाहर भागे।