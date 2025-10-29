पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया जिम्मा

कनाडा में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस बार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है। गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर हुई थी और इसका कारण सरदार खेहरा है। गोल्डी ढिल्लों ने चेतावनी दी, “जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई काम या रिश्ता रखेगा, वह खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। हम सरदार खेहरा को भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे।”