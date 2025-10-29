पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया जिम्मा

पंजाबी सिंगर के घर फायरिंग (X/ANI)
कनाडा में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस बार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है। गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर हुई थी और इसका कारण सरदार खेहरा है। गोल्डी ढिल्लों ने चेतावनी दी, “जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई काम या रिश्ता रखेगा, वह खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। हम सरदार खेहरा को भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे।”
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साफ किया कि चन्नी नट्टन से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। फायरिंग का मकसद सिर्फ उन्हें चेतावनी देना था, क्योंकि वे सरदार खेहरा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। गैंग का मुख्य लक्ष्य सरदार खेहरा को निशाना बनाना है।
गैंग ने सभी पंजाबी कलाकारों को कड़ी चेतावनी दी है कि सरदार खेहरा के साथ किसी भी तरह का संबंध या सहयोग रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
हाल ही में गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े तीन लोगों महिंदर सरन दिलाना, राहुल रिनाऊ और विक्की पहलवान ने कनाडा में एक व्यक्ति पर गोली चलाने की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा, “हमने कनाडा में तेज़ी कहलों पर गोली चलाई। उसे पेट में गोली लगी है। अगर वह समझ जाए तो ठीक, वरना अगली बार उसे खत्म कर देंगे।”
