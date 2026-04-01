ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का बड़ा बयान, कहा- ‘लेबनान में शांति ईरान जितनी ही जरूरी’

इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक अहम पुल को हवाई हमले में उड़ा दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली विमानों ने कासमियेह ब्रिज पर लगातार दो हमले किए, जिससे पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस पुल के ध्वस्त होने के बाद टायर और सिडोन के बीच आवागमन प्रभावित होगा। यह पुल सप्लाई और मूवमेंट के लिहाज से रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण था।