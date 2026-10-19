लेबनान के करीब पांचवें हिस्से तक कब्जा, दर्जनों गांव तबाह, इजराइल से परेशान हुए लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन

राष्ट्रपति आउन ने यह भी कहा कि लेबनान कूटनीतिक समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन युद्ध से कहीं सस्ता और बेहतर है। लेबनानी लोग, खासकर दक्षिण के निवासी, पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि देश को शांति मिले। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी संदेश दिया है कि लेबनान शांति चाहता है, लेकिन उसके लिए इजराइल को भी समझौते का सम्मान करना होगा।