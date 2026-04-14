ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला के हाथों में सेना की कमान, सेना प्रमुख बनीं सुसान कॉयल

सुसान कॉयल को ऑस्ट्रेलिया की सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद सुसान कॉयल, उन चुनिंदा महिला अधिकारियों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपने देशों में शीर्ष सैन्य पद हासिल किए हैं। कनाडा में जेनी कैरिग्नैन को 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। स्लोवेनिया में एलेंका एर्मेंक 2018 में सेना प्रमुख बनी थीं। ब्रिटेन में शेरॉन नेस्मिथ को 2024 में वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वह देश के इतिहास में सबसे वरिष्ठ महिला सैन्य अधिकारी बनी थीं।