Lok Sabha Elections 2024 : भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024, उधर मस्क ने दिया यह बड़ा बयान

नई दिल्लीPublished: Apr 19, 2024 04:03:41 pm Submitted by: M I Zahir

Lok Sabha Election 2024 first phase : दुनिया में शुक्रवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। यह भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण (Lok Sabha Elections first phase) के मतदान voting के कारण बहुत गहमागहमी वाला दिन रहा। गर्मी के बावजूद पहले चरण के मतदान के प्रति लोगों में अपार उत्साह देखा गया। उधर युद्ध के हालात के कारण दुनिया के कई देशों के माहौल में भी गर्मी रही। ईरान-इजराइल में जंग (Iran – Israel War) और तनाव के हालात रहे। इस बीच टेस्ला के सीईओ (Tesla CEO) एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा है कि जनता को वोट करने देना चाहिए कि कौन जीतता है (Let the public vote on who wins)।

Elon Musk and india

Lok Sabha Elections 2024 first phase :एक ओर भारत में लोकसभा चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections 2024) चल रहे हैं । शुक्रवार को पहले चरण ( First Phase) के मतदान ( Voting ) की गहमागहमी रही और मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। इस दौरान जोश के साथ मतदान हुआ और वोटिंग का सिलसिला जारी है। बुजुर्गों, म​हिलाओं, युवाओं और नवमतदाताओं में अपार उत्साह देखा गया।

जनता को वोट करने देना चाहिए कि कौन जीतता है Lok Sabha Elections 2024 : उधर टेस्ला के सीईओ ( Tesla CEO) एलन मस्क ( Elon Musk) ने कहा है कि “संभवत: विश्व नेताओं को एक-दूसरे पर मीम्स ई -मेल करना चाहिए और जनता को वोट करने देना चाहिए कि कौन जीतता है ( Let the Public Vote on Who Wins)।” ध्यान रहे कि 21 अप्रेल को भारत आने वाले ( Elon Musk india Visit) ​हैं और मस्क 22 अप्रेल को भारत मंडपम में अग्रणी भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप ( Spacetake Start up ) और कंपनियों के संस्थापकों से मुलाकात करेंगे। रिपोर्टों के बाद यह ​टिप्पणी की Iran-Israel War News in Hindi : ईरान-इज़राइल जंग ( Iran-Israel War) के बीच टेस्ला के सीईओ (Tesla CEO) एलन मस्क ( Elon Musk ) ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि “हमें एक-दूसरे पर नहीं, बल्कि सितारों पर रॉकेट भेजने चाहिए और मैं युद्ध के मुकाबले इसे पसंद करता हूं। उन्होंने मध्य ईरान के इस्फ़हान शहर पर इज़राइयली हमले की रिपोर्टों के बाद यह ​टिप्पणी की। मस्क की टिप्पणी यहूदी विरोधी Tesla News in Hindi : यहूदी विरोधी भावना ( Anti-semitic Emotion ) से निपटने में विफलता और खुद टेस्ला के सीईओ (Tesla CEO) एलन मस्क ( Elon Musk) की ओर से साझा की गई टिप्पणियों को यहूदी विरोधी के रूप में देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप एप्पल (Apple) और डिज़नी (Disney) जैसे कई विज्ञापनदाताओं (Advertisers) ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट (Microblogging Site) पर अपने खर्च में कटौती की। शीर्ष नेताओं से मुलाकात Elon Musk News in Hindi : हालाँकि मस्क ने बाद में इज़राइल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ( Isaac Herzog) और प्रधानमंत्री (Prime Minister) बेंजामिन नेतन्याहू ( Benjamin Netanyahu ) सहित देश के शीर्ष नेताओं (Top Leaders) से मुलाकात की। अस्पतालों रेड क्रॉस को दान Advertisement and Social service News in Hindi: मस्क ने यह भी घोषणा की थी कि “गाजा में युद्ध से जुड़े” विज्ञापन और सदस्यता से सारा राजस्व इज़राइल के अस्पतालों और गाजा में रेड क्रॉस (Red Cross) /क्रिसेंट (Crescent) को दान किया जाएगा। यह भी पढ़ें Iran-Israel War : धरती पर जंग न करें, सितारों पर रॉकेट भेजें, एलन मस्क का सुझाव पढ़ना जारी रखे