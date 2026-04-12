London Protest: Palestine Action बैन पर लंदन बवाल, मशहूर म्यूजिशियन समेत 523 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

पैलेस्टाइन एक्शन को जुलाई 2025 में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बैन किया गया था। हालांकि फरवरी में हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को गैरकानूनी बताया, लेकिन सरकार की अपील के चलते यह बैन अभी भी लागू है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पहले संकेत दिया था कि वे गिरफ्तारी से बचेंगे, लेकिन मार्च में उन्होंने अपना रुख बदलते हुए सख्ती शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी क्लेयर स्मार्ट ने चेतावनी दी, “जो लोग प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करते हैं, वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।” इस बयान ने प्रदर्शन से पहले ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था।