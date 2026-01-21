लंदन में धार्मिक भेदभाव, तिलक लगाने की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर हुआ 8 वर्षीय हिंदू छात्र

इतना ही नहीं तिलक लगाने के कारण उनके बेटे को स्कूल में दी गई जिम्मेदारियों वाले पदों से हटा दिया गया और खेल के समय (ब्रेक टाइम) के दौरान उस पर विशेष निगरानी रखी जाने लगी। स्कूल के इस तरह के व्यवहार से वह बच्चा डरा हुआ महसूस करता था। इसके चलते वह खेलने से भी कतराने लगा। अपने साथियों से अलग-थलग पड़ गया। जब हिंदू माता-पिता ने हेडटीचर और स्कूल गवर्नर्स को इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हिंदू की धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाए गए और चुनौती दी गई। इसके चलते माता-पिता ने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया।