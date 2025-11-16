लॉस एंजिल्स के जंगली तोतों की अनूठी दुनिया: पालतू से बने शहर के राजा, वैज्ञानिकों ने खोले रहस्य,जानें सच

Los Angeles Wild Parrots: अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में रंग-बिरंगे तोतों का राज (LA Wild Parrots) चल रहा है। ये तोते मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका से पालतू के तौर पर आए थे, लेकिन अब ये (Red Crowned Parrots) शहर की सड़कों और पेड़ों पर स्वतंत्र घूमते हुए नजर आते हैं। वैज्ञानिक इन्हें 'शहरी जंगल के राजा' कह रहे हैं। इनकी चहचहाहट पासाडेना और मालिबू जैसे इलाकों में सुनाई देती है, जो शहर को ट्रॉपिकल टच देती है। ऑक्सिडेंटल कॉलेज के मूर लैबोरेटरी में रिसर्चर जॉन मैककॉर्मैक और डिएगो ब्लैंको जैसे विशेषज्ञ इनके रहस्य समझने में जुटे हुए हैं। ये तोते न सिर्फ जीवंत हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए एक सबक (Feral Parrots Conservation) भी सिखा रहे हैं।