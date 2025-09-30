लंदन में भारत के राष्ट्रपिता का अपमान, गांधी की मूर्ती तोड़ वहां लिख दिए देश विरोधी नारे

उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बल्कि अहिंसा के विचार पर एक हिंसक हमला है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से ठीक तीन दिन पहले इस तरह का हमला होना, महात्मा गांधी की विरासत पर भी एक हमला है। हमने इस मामले को तुरंत कार्रवाई के लिए स्थानीय अधिकारियों के सामने सख्ती से उठाया है, और हमारी टीम पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वे अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि मूर्ति को उसका पुराना सम्मान वापस दिलाया जा सके। शिकायत मिलते ही मेट्रोपॉलिटन पुलिस और स्थानीय कैमडेन काउंसिल के अधिकारी इस मामले की जांच में लग गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है।