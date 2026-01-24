लापरवाही से सड़क पार करना शख्स को पड़ा भारी, मिला न भूलने वाला सबक

सड़क पार करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। खासकर ट्रैफिक वाली सड़कों पर बिना देखे भागते हुए सड़क पार करना बेहद खतरनाक होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें लोग सड़क पर लापरवाही करते नजर आते हैं और बाद में उन्हें इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक शख्स की लापरवाही उसे भारी पड़ती दिख रही है।