लापरवाही से सड़क पार करना शख्स को पड़ा भारी, मिला न भूलने वाला सबक

Man gets hit by truck while crossing road carelessly
सड़क पार करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। खासकर ट्रैफिक वाली सड़कों पर बिना देखे भागते हुए सड़क पार करना बेहद खतरनाक होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें लोग सड़क पर लापरवाही करते नजर आते हैं और बाद में उन्हें इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक शख्स की लापरवाही उसे भारी पड़ती दिख रही है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कई कारों के सामने से दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश करता है। वह ट्रैफिक की परवाह किए बिना अचानक सड़क पर दौड़ पड़ता है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है।
वीडियो में अचानक एक सेमी ट्रक उस शख्स को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि शख्स हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरता है। कुछ देर तक जब वह उठता नहीं है, तो ट्रक से एक अन्य व्यक्ति उतरकर उसकी हालत चेक करता है।
वीडियो देखकर यह भी लगता है कि अगर ट्रक ड्राइवर समय रहते ब्रेक लगा देता, तो शायद यह हादसा टल सकता था। हालांकि, अचानक सामने आए व्यक्ति को देखकर भारी वाहन को तुरंत रोक पाना भी आसान नहीं होता।
टक्कर का दृश्य देखकर लगता है कि शख्स शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में उसकी जान बच जाती है। हालांकि, उसे गंभीर चोटें आईं।
