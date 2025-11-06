मेक्सिको की राष्ट्रपति के साथ सड़क पर अश्लील हरकत, कहा- अगर मेरे साथ ही खुलेआम ऐसा हो रहा है तो…

बता दें कि देश के 32 संघीय जिलों में से प्रत्येक का अपना आपराधिक कोड है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही जिलों में इस तरह के व्यवहार के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान है। कई जिलों में इसे अपराध नहीं माना जाता है।