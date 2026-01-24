शख्स ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलाई तेज़ स्पीड में साइकिल, कार से हुई टक्कर

Bicycle riding at very fast speed (Photo - Video screenshot)
दुनियाभर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो तेज रफ्तार में वाहन चलाना पसंद करते हैं। कई लोग भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भी बिना डर के ओवरस्पीड में व्हीकल चलाते हैं। हालांकि ऐसी लापरवाही अक्सर हादसे की वजह बन जाती है और लोगों को अपनी गलती का सबक मिल जाता है। ऐसा ही एक शख्स ने साथ हुआ जो ट्रैफिक वाली सड़क पर बेहद ही तेज़ रफ्तार में साइकिल चला रहा था लेकिन फिर उसे कभी न भूलने वाला सबक मिल गया।
सोशल मीडिया पर शेयर किए एक पुराने वीडियो में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क दिखाई देती है। वीडियो में दो युवक ट्रैफिक के बीच तेज स्पीड में साइकिल चलाते नजर आते हैं। सड़क पर कारें और टैक्सियां चल रही होती हैं, लेकिन दोनों युवक जोखिम उठाते हुए तेज रफ्तार में साइकिल चलाना जारी रखते हैं और मुश्किल से वाहनों से बचते हैं।
तेज स्पीड में साइकिल चलाते समय अचानक साइड से एक कार आ जाती है। तेज रफ्तार होने की वजह से न तो कार चालक और न ही साइकिल सवार समय पर ब्रेक लगा पाते हैं। कार की हल्की टक्कर लगते ही साइकिल सवार संतुलन खो देता है और साइकिल समेत सड़क पर गिर जाता है। हालांकि टक्कर ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन गिरने से युवक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं दूसरा युवक ट्रैफिक के बीच तेज रफ्तार में साइकिल चलाना जारी रखता है।
यह वीडियो तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों की याद दिलाता है। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ओवरस्पीडिंग न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है।
