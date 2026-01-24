शख्स ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलाई तेज़ स्पीड में साइकिल, कार से हुई टक्कर

तेज स्पीड में साइकिल चलाते समय अचानक साइड से एक कार आ जाती है। तेज रफ्तार होने की वजह से न तो कार चालक और न ही साइकिल सवार समय पर ब्रेक लगा पाते हैं। कार की हल्की टक्कर लगते ही साइकिल सवार संतुलन खो देता है और साइकिल समेत सड़क पर गिर जाता है। हालांकि टक्कर ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन गिरने से युवक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं दूसरा युवक ट्रैफिक के बीच तेज रफ्तार में साइकिल चलाना जारी रखता है।