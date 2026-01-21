AI Warning: “फेसबुक जैसी गलती दोबारा मत करना”, मार्क बेनियोफ की सरकारों को चेतावनी, भारत के लिए क्या है सबक ?

Digital Safeguards: पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में शामिल है, लेकिन इस तकनीक के अनियंत्रित प्रसार ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। सेलफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ (Marc Benioff AI warning Davos) ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकारों को AI के साथ वही 'आत्मघाती गलती' नहीं दोहरानी चाहिए, (Salesforce CEO tech ethics) जो उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ की थी। बेनियोफ का कहना है कि एक दशक पहले जब सोशल मीडिया का उभरा तो सरकारों ने इसे रेगुलेट करने (AI vs Social Media regulation) में ढिलाई बरती। नतीजा यह हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य, डेटा चोरी और गलत सूचनाओं का अंबार लग गया। बेनियोफ ने चेतावनी दी कि AI के मामले में हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर हमने समय रहते कड़े नियम नहीं बनाए, तो यह समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर सकता है। उन्होंने इसे "प्रौद्योगिकी का भविष्य" तो माना, लेकिन यह कह कर चेताया भी कि बिना लगाम के यह विनाशकारी साबित हो सकता है।