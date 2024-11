भारत समर्थक मार्को रूबियो बन सकते हैं अमेरिका के नए विदेश मंत्री, डोनाल्ड ट्रंप की पहली पसंद

New US Secretary Of State: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जल्द ही अमेरिका में नई सरकार बनेगी। ऐसे में सरकार में कैबिनेट मंत्री भी नए होंगे। अलग-अलग मंत्रालयों के लिए उन लोगों के नाम आना भी शुरू हो गया है जिसे ज़िम्मेदारी मिल सकती है। विदेश मंत्रालय एक अहम मंत्रालय है। कौन है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के लिए ट्रंप की पहली पसंद? आइए जानते हैं।